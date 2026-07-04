ВСУ одновременно ударили по нефтяному терминалу, базе флота и мосту РФ: что известно

ВСУ нанесли мощный удар по России / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В ночь на 4 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нефтяному терминалу "Санкт-Петербург" и пункту базирования "Кронштадт" в Ленинградской области Российской Федерации.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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В Генштабе объяснили, что эти удары должны ослабить военную и экономическую силу России. После попадания вспыхнул пожар на нефтяном терминале "Санкт-Петербург". Это один из самых больших таких объектов на Балтике, который обеспечивает горючим русскую армию. Объемы разрушений еще выясняются.

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Поражение также потерпел пункт базирования «Кронштадт». Он тоже является одним из основных пунктов базирования Балтийского флота РФ. На территории порта после попадания вспыхнул пожар.

«Кроме того, поражен железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Объект используется противником для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств», — отметили в ВСУ.

Также поражен ряд других целей на временно оккупированных территориях и в акватории Азовского моря, в частности:

вертолет противника в акватории Азовского моря;

два пункта управления врага в Шахтерском районе Донецкой области;

состав беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Титаровке;

ремонтное подразделение в Старобельске;

состав горюче-смазочных материалов в Луганске.

«Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации», — подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

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ВСУ атакует Россию - последние новости

Напомним, Украина продолжает атаковать нефтеперерабатывающие заводы в России. Ночью 28 июня раздавались взрывы в Славянске-на-Кубани . После атаки ударных беспилотников загорелся пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

После удара по нефтеперерабатывающему заводу «Славянск-Эко» в Краснодарском крае военный обозреватель Богдан Мирошников предположил, что регион может столкнуться с проблемами с обеспечением дизельным топливом.

К слову, украинские удары беспилотниками по Москве в последнее время стали самыми масштабными с начала полномасштабного вторжения РФ.

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