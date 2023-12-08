ВСУ ощущают нехватку поставок на фронте из-за блокады границы в Польше – NYT

Блокада границы польскими перевозчиками оказывает непосредственное влияние на ситуацию на фронте. Да, наши бойцы испытывают нехватку боеприпасов из-за задержки их в очередях.

Об этом пишет The New York Times.

Пока поляки блокируют, украинцы гибнут

По словам аналитиков, мерзнущим в окопах украинским солдатам становится все сложнее. РФ продолжает атаковать, поэтому нашим бойцам нужна стабильная поставка. Ситуация на польско-украинской границе еще больше усложняет и без того упорные бои.

В материале ссылаются на слова украинского солдата Александра, воюющего на востоке Украины. Он рассказал, что его подразделение все еще ожидает доставки двух приборов ночного видения, которые имеют решающее значение для безопасного продвижения солдат к боевым позициям. Дело в том, что оборудование задерживается на границе, где идет блокада польскими перевозчиками, и украинские фуры стоят в километровых очередях.

"Чтобы перекрыть границы страны, находящейся в состоянии войны, нужно быть совершенно оторванным от реальности. Таким образом они еще и умывают руки в крови людей, ожидающих необходимой помощи", – резко выразился он.

Боец ВСУ Владимир Шуль, координирующий помощь добровольцев 63-й механизированной бригады, также не прошел мимо этой возмутительной ситуации. Он сказал, что не может понять, как страны, кровно заинтересованные в победе Украины и которые были одними из ее самых щедрых союзников, могли одновременно участвовать в такой блокаде в самый тяжелый момент войны.

Сегодня Украина, подчеркнул он, защищает любую европейскую страну от агрессии Москвы.

"Разрешить России продвинуться дальше будет означать крах Европы и европейских ценностей", — подытожил он.

Ранее военный ВСУ эмоционально обратился к украинцам в Польше из-за блокады границы.

Читайте также