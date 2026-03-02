ВСУ "ослепили" центр космической связи РФ в окупированном Крыму— детали

Генштаб ВСУ заявил о поражении российского центра дальней космической связи / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны Украины в ночь на 2 марта поразили центр космической связи врага в оккупированном Крыму.

Об этом передает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Так, украинские защитники поразили центр дальней космической связи в районе села Витино и радиолокационную станцию (РЛС) «Подлет-К1» неподалеку Виноградного в оккупированном Крыму.

Кроме того, на оккупированной Луганщине за прошедшие сутки поражены РЛС «Каста 2Е2» (село Любимое) и РЛС «ЯСТРЕБ-АВ» (село Тополи).

Также украинские войска били, в частности, по сосредоточению живой силы подразделения радиоэлектронной разведки «Рубикон» в районах Керменчика (оккупированная часть Донецкой области) и населенного пункта Конские Раздоры на оккупированной части Запорожской области.

