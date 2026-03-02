- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 496
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ "ослепили" центр космической связи РФ в окупированном Крыму— детали
Силы обороны поразили центр космической связи, сеть РЛС и сосредоточение живой силы врага.
Силы обороны Украины в ночь на 2 марта поразили центр космической связи врага в оккупированном Крыму.
Об этом передает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Так, украинские защитники поразили центр дальней космической связи в районе села Витино и радиолокационную станцию (РЛС) «Подлет-К1» неподалеку Виноградного в оккупированном Крыму.
Кроме того, на оккупированной Луганщине за прошедшие сутки поражены РЛС «Каста 2Е2» (село Любимое) и РЛС «ЯСТРЕБ-АВ» (село Тополи).
Также украинские войска били, в частности, по сосредоточению живой силы подразделения радиоэлектронной разведки «Рубикон» в районах Керменчика (оккупированная часть Донецкой области) и населенного пункта Конские Раздоры на оккупированной части Запорожской области.
Ранее мы писали, что украинская ПВО уничтожила более 30 000 воздушных целей за февраль 2026 года.