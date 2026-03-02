ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
496
Время на прочтение
1 мин

ВСУ "ослепили" центр космической связи РФ в окупированном Крыму— детали

Силы обороны поразили центр космической связи, сеть РЛС и сосредоточение живой силы врага.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Генштаб ВСУ заявил о поражении российского центра дальней космической связи

Генштаб ВСУ заявил о поражении российского центра дальней космической связи / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны Украины в ночь на 2 марта поразили центр космической связи врага в оккупированном Крыму.

Об этом передает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Так, украинские защитники поразили центр дальней космической связи в районе села Витино и радиолокационную станцию (РЛС) «Подлет-К1» неподалеку Виноградного в оккупированном Крыму.

Кроме того, на оккупированной Луганщине за прошедшие сутки поражены РЛС «Каста 2Е2» (село Любимое) и РЛС «ЯСТРЕБ-АВ» (село Тополи).

Также украинские войска били, в частности, по сосредоточению живой силы подразделения радиоэлектронной разведки «Рубикон» в районах Керменчика (оккупированная часть Донецкой области) и населенного пункта Конские Раздоры на оккупированной части Запорожской области.

Ранее мы писали, что украинская ПВО уничтожила более 30 000 воздушных целей за февраль 2026 года.

Дата публикации
Количество просмотров
496
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie