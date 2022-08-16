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ВСУ остановили наступление оккупанртов на направлениях Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледар

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ВСУ остановили наступление оккупанртов на направлениях Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледар

Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают наступление на Бахмутском направлении.

В минувшие сутки ВСУ удалось его остановить на направлениях Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледар.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении за прошлые сутки российские оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Белогоровка, Константиновка, Яковлевка и Зайцево.

"Подразделения противника вели наступательные и штурмовые действия в направлениях Владимировка — Бахмутское и Стряповка — Соледарь. Здесь украинские воины остановили и отбросили оккупантов назад. На направлениях Покровское — Бахмутское и Горловка — Железное боевые действия продолжаются", — отметили в Генштабе.

Напомним, что Жданов назвал самый эффективный способ, которым ВСУ могут разрушить Крымский мост навсегда.

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