ВСУ остановили россиян в Харьковской области и готовятся контратаковать — Генштаб

ВСУ готовятся контратаковать вражеские силы в Харьковской области для восстановления утраченных позиций.

Украинские войска остановили россиян на севере Харьковской области и наносят огненное поражение вражеским силам.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Игорь Прохоренко во время брифинга в Медиацентре "Украина – Укринформ".

Он отметил, что на Харьковском направлении продолжаются боевые действия с 10 мая, когда противник начал наступательную операцию. По словам представителя Генерального штаба, оккупанты хотят создать так называемую "буферную зону".

В то же время Силы обороны Украины остановили противника на Харьковском направлении. ВСУ планируют наступательные действия.

"На сегодняшний день обстановка там стабильная и контролируемая, противник остановлен, по нему наносится огненное поражение, а также планируются и проводятся Силами обороны наступательные штурмовые действия по восстановлению утраченного положения", — сообщил Прохоренко.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Силы обороны Украины недавно отбили крайние территории севернее Харькова во время продолжения российских наземных атак в этом районе 23 мая.

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