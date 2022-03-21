ВСУ остановили врага в направлении Броваров: оккупанты понесли значительные потери

Враг пытается восстановить боеспособность и инженерное оборудование занятых рубежей.

Российские оккупанты в Украине продолжают коварно уничтожать инфраструктуру в захваченных городах, наносить ракетно-бомбовые удары по мирным кварталам украинских городов и сел. Кроме этого российские военные и дальше грабят, похищают и берут в заложники гражданское население.

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Об этом сегодня, 21 марта, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным Минобороны, на отдельных направлениях противник сосредотачивает силы и средства для того, чтобы восстановить попытки наступления.

"В направлении на Чернигов враг наступательных действий не проводил. Продолжил коварно обстреливать позиции подразделений Вооруженных Сил Украины и густонаселенные районы города", — говорится в сообщении.

При попытке наступления в направлении Броваров враг понес значительные потери и был остановлен украинскими защитниками. В настоящее время противник пытается восстановить боеспособность и инженерное оборудование занятых рубежей.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, враг продолжает блокировать Суммы и обстрелы Харькова и Чугуева.