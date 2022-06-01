ВСУ осваивают британские бронемашины тактической поддержки Wolfhound: характеристики

Украинские военные осваивают британские бронемашины тактической поддержки Wolfhound, поступившие в государство в рамках пакета оборонной помощи от Великобритании.

Переданные Украине бронемашины оснащены крупнокалиберными пулеметами Browning M2 калибра 12,7 мм.

Об этом сообщили в Минобороны Украины 1 июня.

Wolfhound ("Волкодав") – это шестиколесный грузовой вариант бронетранспортера Mastiff, являющийся британским вариантом южноафриканского Cougar.

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Переданные Украине Wolfhound оборудованы крупнокалиберными пулеметами Browning M2 калибра 12,7 мм, но возможно вооружение пулеметами разного калибра.

Максимальная скорость, которую могут развить эти бронемашины, составляет 90 км/ч. В одной такой машине могут передвигаться восемь военных и два члена экипажа.

В Минобороны отметили, что Wolfhound спроектирован таким образом, что его броня может выдержать обстрел из стрелкового оружия, взрывы мин и самодельной взрывчатки.

Напомним, 1 июня в Белом доме официально подтвердили, что передают Украине РСЗО и уточнили, что речь идет именно об HIMARS и боеприпасах к ним. Однако там не указали дальность этих боеприпасов.

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