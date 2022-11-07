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ВСУ освободили 37% территорий Украины, захваченных оккупантами с 2014 года — OSInt-аналитика Defmon

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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ВСУ освободили 37% территорий Украины, захваченных оккупантами с 2014 года — OSInt-аналитика Defmon

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

ВСУ продолжают освобождать украинские территории.

Силы обороны уже освободили более 305 территорий Укрпаины, которые 8 лет находились под оккупацией.

Об этом свидетельствуют данные OSInt-аналитики Defmon.

"ВСУ освободили уже 37% территории Украины, находившейся под российской оккупацией (считая оккупированными в 2014 году Крымом и ОРДЛО), или 50% от того, что РФ оккупировала после 24 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ деоккупировали уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области. На освобожденных территориях, где проживают более 12 тысяч человек, проходят стабилизационные мероприятия.

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Дата публикации
Просмотры
1500
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