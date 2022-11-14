ВСУ освободили Бериславский район Херсонщины: перед бегством оккупанты все заминировали, даже больницы

ВСУ освободили от рашистов Бериславский район, но власти района все же призывают жителей эвакуироваться.

ВСУ деоккупировали Бериславский район Херсонской области, сегодня во всех 11 территориальных громадах уже развевается украинский флаг. Но в районе заминированы практически все объекты критической инфраструктуры. Взрывоопасные предметы оккупанты оставили в медицинских учреждениях, жилых домах и лесных полосах.

Об этом сообщил начальник Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов в эфире информационного телемарафона.

"В недавно освобожденных населенных пунктах, в частности, в самом городе Бериславе, продолжаются стабилизационные мероприятия. Враг при уходе заминировал практически все – это объекты критической инфраструктуры, жилые дома, медицинские заведения и учебные заведения, лесополосы. В Бериславе российские войска взорвали высоковольтные линии электропередачи, разрушены около полутора километров опор и линий. Поэтому город остается без электропотребления, также отсутствует газо- и водоснабжение. Кроме того, в городе Берислав 11 водонапорных скважин, есть информация, что некоторые из них заминированы", — отметил он.

По его словам, враг продолжает обстреливать деоккупированный Бериславский район, поэтому очень сложно провести разминирование территории и объектов критической инфраструктуры. Он добавил, что гуманитарную помощь жителям района будет доставлена сразу, как только это позволит ситуация с разминированием.

"Людям нужны продукты питания, средства гигиены, медикаменты, таблетки для обеззараживания питьевой воды. Сейчас все заминировано, поэтому военные занимаются в первую очередь разминированием критической инфраструктуры. Как только ситуация с безопасностью позволит, мы все туда направим", — сказал Литвинов.

Он отметил, что ввиду сложной ситуации безопасности он советует жителям деоккупированной территории Бериславского района эвакуироваться, "поскольку зима будет очень сложной и только выезд в более безопасный регион позволит уберечь себя и своих родных".

Деоккупация юга Украины

11 ноября украинские воины освободили Херсон из российской оккупации. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные приложили немало усилий, чтобы освободить город от оккупантов и это не жест жесткой воли РФ.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 11 ноября сообщил об освобождении всей Николаевской области, кроме Кинбурна.

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