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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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«ВСУ освободили больше, чем захватила РФ»: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Вооруженные силы Украины продолжают активную оборону и сдерживают продвижение российских войск на ключевых направлениях. Владимир Зеленский заявил, что с начала осени украинские защитники освободили больше территории, чем смогли захватить оккупанты.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Зеленский об успехах ВСУ на фронте

Зеленский об успехах ВСУ на фронте / © Владимир Зеленский

Силы обороны Украины продолжают эффективно уничтожать штурмовые группы врага и удерживать стратегические рубежи. По итогам доклада главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Михаила Драпатого президент Владимир Зеленский подтвердил, что динамика боев остается в пользу украинского войска.

Об этом Зеленский заявил в обращении 18 октября.

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Наиболее напряженным участком остается Донецкая область, в частности, район Доброполья, где украинские подразделения ликвидируют любые попытки прорыва оккупантов. Как отметил Владимир Зеленский, ситуация сложная, но украинские защитники уверенно удерживают силы противника под огневым контролем.

«Ситуация в Доброполье: уничтожаем там попытки россиян штурмовать нас, уничтожаем инфильтрацию. Непросто, но уничтожают наши ребята. Защищаем позиции по другим направлениям в Донецкой и Харьковской областях, в Запорожской области», — рассказал Зеленский.

Подразделения десантно-штурмовых войск и Третьего армейского корпуса стабилизируют линию столкновения в активной обороне. Благодаря их работе удается останавливать продвижение россиян и отвоевывать украинскую землю.

«Мы фиксируем результаты операций ДШВ и Третьего армейского корпуса нашей активной обороны. Тенденция в этом году сохраняется: наши воины освободили больше территории с начала осени, чем россиянам удалось захватить. Также было и в другие части года», — подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства опроверг фейки российской пропаганды о якобы глубоком продвижении оккупантов на юге, а также четко перечислил населенные пункты и районы, полностью контролируемые Вооруженными Силами Украины.

«Продолжаем давить на фронте. Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка — все под контролем Украины. И защищаем районы вблизи Краматорска».

Также Зеленский добавил, что ВСУ уничтожают россиян в 20 километрах от Запорожья, а не в 5. Президент поблагодарил каждого военного, который приближает победу Украины.

Фронт: последние новости

Напомним, россияне пытаются продвинуться в Запорожье через речные долины Верхней Терсы и Гайчура, овраги, лесополосы и населенные пункты. Враг стремится прорвать линию обороны Гуляйполе — Запорожье, которая находится под контролем 7-го корпуса ДШВ и приданых подразделений. Оккупация региона является стратегической целью РФ, закрепленной в ее конституции, но украинские оборонные рубежи здесь были подготовлены заранее.

По словам начальника коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Владимира Полевого, характер боев существенно изменили FPV-дроны, заставив обе стороны активно использовать рельеф и зеленые насаждения для маскировки. Поскольку наибольшую защиту от атак с воздуха предоставляют городская и сельская застройка, борьба идет за каждый населенный пункт и посадку, где войска могут укрыться от вражеского наблюдения.

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