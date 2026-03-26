ВСУ освободили девять населенных пунктов на юге и уничтожили сотни единиц вражеской техники
Продолжается операция ВСУ на Александровском направлении. На сегодняшний день Силы обороны освободили девять населенных пунктов (семь — в Днепропетровской области, два — в Запорожской области), еще три населенных пункта зачищены от противника.
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.
На этом направлении группировки ДШВ и взаимодействующие подразделения возобновили контроль над около 440 км.
С начала операции, с 29 января, потери РФ составляют:
личного состава — 3676 солдат РФ, из них 2653 погибших, 1023 ранены и 11 взяты в плен;
боевых бронированных машин — 13;
автомобильной техники — 141;
артиллерийских систем — 250;
мото-/квадротехники — 153;
танков — 8;
БпЛА типа «Крыло» — 1283;
пунктов управления БпЛА — 140.
Напомним, пресс-секретарь Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил о том, что российские войска перегруппировываются и готовятся к более масштабным наступательным действиям. которые могут активизироваться с появлением зеленых насаждений, позволяющих маскировать инфильтрационные группы.