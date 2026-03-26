ВСУ освободили девять населенных пунктов на юге и уничтожили сотни единиц вражеской техники

Продолжается операция ВСУ на Александровском направлении. На сегодняшний день Силы обороны освободили девять населенных пунктов (семь — в Днепропетровской области, два — в Запорожской области), еще три населенных пункта зачищены от противника.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

На этом направлении группировки ДШВ и взаимодействующие подразделения возобновили контроль над около 440 км.

С начала операции, с 29 января, потери РФ составляют:

  • личного состава — 3676 солдат РФ, из них 2653 погибших, 1023 ранены и 11 взяты в плен;

  • боевых бронированных машин — 13;

  • автомобильной техники — 141;

  • артиллерийских систем — 250;

  • мото-/квадротехники — 153;

  • танков — 8;

  • БпЛА типа «Крыло» — 1283;

  • пунктов управления БпЛА — 140.

Напомним, пресс-секретарь Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил о том, что российские войска перегруппировываются и готовятся к более масштабным наступательным действиям. которые могут активизироваться с появлением зеленых насаждений, позволяющих маскировать инфильтрационные группы.

