ВСУ освободили еще 3 населенных пункта в Луганской области — ОВА

В Луганской области продолжаются боевые действия. Силам обороны удалось освободить от оккупантов еще 3 населенных пункта.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"ВСУ продолжают освобождать населенные пункты Луганщины – еще над тремя из них взвился сине-желтый флаг. Впрочем, россияне накрывают огнем те районы, где сами недавно базировались. Координаты, где именно остаются люди, помнят – туда и бьют", – отметил Гайдай.

Он добавил, что больше всего от обстрелов оккупнатов достается селам на Купянском и Лиманском направлениях. Из танков и артиллерии кафиров расстреливаются Невское, Стельмаховка, Надежда и Белогоровка.



ВСУ отразили вражеские атаки в районе Белогоровки.

Напомним, что российские оккупанты возводят линию обороны, которую окрестили "линией Вагнера" между Луганской и Белгородской областями. Делают это с ошибками и напоказом.

Также в Луганской области российские захватчики шантажируют жителей электричеством и собирают списки желающих заселиться в чужие дома.

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