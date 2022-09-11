ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области — Зеленский (видео)

Украинские защитники продолжают деоккупацию Харьковской области.
Освобожден еще один населенный пункт — поселок Чкаловское.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Еще один населенный пункт освобожден! Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села", — сообщил президент.
Напомним, в Сумской области раздавались минометные взрывы.
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