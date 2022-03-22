ВСУ освободили Макаров на Киевщине и нанесли значительные потери врагу на Донбассе: ночная сводка штаба

ВСУ освободили Макаров на Киевщине и нанесли значительные потери врагу на Донбассе: ночная сводка штаба

На Донбассе украинские защитники отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля.

Российские оккупанты временно удерживают сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокируют выход к Азовскому морю.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

Россияне потеряли наступательный потенциал, но продолжают формировать и перемещать резервы из глубины территории РФ в границы Украины.

В вооруженных силах России приостановили плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов. Все это — из-за огромных потерь личного состава (в том числе и командного звена) в Украине.

Кремль оказывает давление на военнослужащих вооруженных Беларуси, в частности с помощью агрессивной пропагандистской деятельности, относительно необходимости военного вторжения на территорию Украины.

Над Макаровом (Киевская область) был поднят государственный флаг Украины. Город освобожден, а враг отброшен.

Полесье

На Полесье в течение суток противник пытался активизировать наступление на нескольких направлениях, но понес потери и успеха не достиг. Захватчики продолжают ведение воздушной разведки.

Сиверщина

На Сиверском направлении россияне активных наступательных действий не ведут. На территорию Украины ввели дополнительные подразделения врага, в частности, батальонную тактическую группу из состава 90-й танковой дивизии.

Захватчики продолжают обстрелы Чернигова и других населенных пунктов, не оставляют попыток наступления в направлении Бровары, однако, из-за потерь, успеха в продвижении не имеют. Пытаются пополнять запасы и вести разведку.

Слобожанщина

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не проводит, продолжает частично блокировать город Сумы, совершает артиллерийские обстрелы Харькова.

Подразделения обеспечения оккупационных войск пытаются восстановить участок железной дороги от города Валуйки до Купянска, чтобы улучшить тыловое обеспечение войск.

Донбасс

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжал попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имел.

Украинские защитники отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек (потери уточняются).

Защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

Юг

На Южнобужском направлении оккупанты перешли к оборонительным действиям, осуществляют меры по восстановлению боеспособности, пытаются восстанавливать поврежденную бронированную технику.

В Николаевском направлении, в результате контратаки ВСУ, противник вынужден отступить на невыгодные рубежи.

Авиаудары

Вражеская авиация продолжает наносить ракетно-бомбовые удары и разрушать объекты инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. При этом оккупанты продолжают активно использовать аэродромную сеть Беларуси.

Ожидается, что враг продолжит наносить ракетно-бомбовые удары и проводить артиллерийские обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины с применением реактивной артиллерии, авиации, высокоточного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.

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