Кроме того, освобождена Марьяновка.

ВСУ освободили от оккупантов село Колонщина под Киевом.

Об этом сообщил волонтер, военный ВСУ Юрий Касьянов в Facebook.

"Как и обещал односельчанам, мы с Максимом Касьяновым первыми сегодня вошли в Колонщину и Марьяновку. Самые первые. Даже раньше спецов. Беспилотная разведка рулит", — написал он.

Касьянов рассказал, что его дом разграблен, но не оккупантами, а местными мародерами, за которых они, кстати, тоже воюют.

"Я обещал вернуться, и я вернулся. Собака сходит с ума от радости, коты лезут на руки — грязные, неухоженные, дом открыт и разграблен — не русней, нет, а своими мародерами, за которых мы тоже воюем. И которых обязательно найдем и жестоко накажем. Мы вернулись на один час. На шестьдесят минут. Идем дальше. Война не закончена. Все будет Украина", — отметил он.

Как и обещал односельчанам, мы — с Максимом Касьяновым первые сегодня вошли в Колонщину и Марьяновку. Самые первые. Даже раньше спецов. Беспилотная разведка рулит. Опубликовано Юрием Касьяновым Четверг, 31 марта 2022 г.

Напомним, Вооруженные силы Украины фиксируют частичный отвод батальонных тактических групп российских войск от Киева, продолжаются мероприятия по освобождению и зачистке от оккупантов населенных пунктов в Киевской области.

В то же время, как отметил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, враг оставил на Киевщине много ловушек.

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