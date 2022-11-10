Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ освободили от оккупантов Снигиревку в Николаевской области (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
407
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ освободили от оккупантов Снигиревку в Николаевской области (видео)

Украинские защитники выгнали российских оккупантов из города Снигиревка.

В Баштанском районе Николаевской области ВСУ освободили от оккупантов город Снигиревка.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

"Сегодня, 10 ноября, 2022 года, был освобожден город Снигиревка силами 312-го отдельного разведывательного батальона. Слава Украине!", — говорят на видео украинские разведчики.

Местные жители встречали освободителей аплодисментами и словами "спасибо".

Напомним, что Снегиревка является одним из ключевых населенных пунктов на временно оккупированном правобережье Херсонской области и частично Николаевской области. Враг покинул Снегиревку в темное время суток.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
407
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация