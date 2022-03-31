ВСУ освободили от оккупантов три села в Херсонской области и отбросили врага на 50 км от Кривого Рога

ВСУ освободили от оккупантов три села в Херсонской области и отбросили врага на 50 км от Кривого Рога

ВСУ установили контроль над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка.

Защитники Украины отбросили врага на несколько километров и установили контроль над тремя населенными пунктами в Херсонской области.

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Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Атак с воздуха в течение ночи не произошло. Границы области находятся под надежной защитой Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, терробороны. В общинах ситуация спокойная. Кроме того, ВСУ установили контроль над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка на Херсонщине", — сообщил Лукашук.

В общем, врага удалось отбросить на 50 км от Кривого Рога.

Напомним, что в Херсонской области российские военные обстреляли Нововоронцовку. Областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.