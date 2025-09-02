ВСУ освободили поселок на Донетчине и установили украинский флаг (видео)

Установление украинского флага в поселке Удачное / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Украинские военные из полка «Скала» освободили от российских оккупантов поселок Удачное Донецкой области и установили там национальный флаг.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе опубликовали видео «зачистки» поселка Удачное и установления украинского флага. Освобожденный от врага населенный пункт расположен на Покровском направлении.

«Полк „Скала“ освободил поселок Удачное в Донецкой области. В прямом контакте и при поддержке средств поражения были уничтожены все опорные пункты врага», — говорится в видео от Генштаба.

На кадрах зафиксировано, как украинские бойцы уничтожают вражескую позицию выстрелом из гранатомета.

В течение двух недель штурмовые группы поэтапно «зачистили» дом за домом в Удачном и подняли над поселком украинский флаг.

Напомним, 31 августа в Донецкой области ВСУ освободили поселок Новоэкономичное. Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» вошли в населенный пункт и установили там украинский флаг.

К слову, по оценкам аналитиков DeepState, в августе российские войска оккупировали 464 кв. км территории Украины. Это на 18% меньше, чем в предыдущие месяцы. За последние почти три года войны общий прирост захваченных врагом украинских территорий фактически равен нулю.