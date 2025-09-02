- Дата публикации
ВСУ освободили поселок на Донетчине и установили украинский флаг (видео)
Полк «Скала» поэтапно освободил поселок Удачное, уничтожив все опорные пункты врага.
Украинские военные из полка «Скала» освободили от российских оккупантов поселок Удачное Донецкой области и установили там национальный флаг.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В Генштабе опубликовали видео «зачистки» поселка Удачное и установления украинского флага. Освобожденный от врага населенный пункт расположен на Покровском направлении.
«Полк „Скала“ освободил поселок Удачное в Донецкой области. В прямом контакте и при поддержке средств поражения были уничтожены все опорные пункты врага», — говорится в видео от Генштаба.
На кадрах зафиксировано, как украинские бойцы уничтожают вражескую позицию выстрелом из гранатомета.
В течение двух недель штурмовые группы поэтапно «зачистили» дом за домом в Удачном и подняли над поселком украинский флаг.
Напомним, 31 августа в Донецкой области ВСУ освободили поселок Новоэкономичное. Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» вошли в населенный пункт и установили там украинский флаг.
К слову, по оценкам аналитиков DeepState, в августе российские войска оккупировали 464 кв. км территории Украины. Это на 18% меньше, чем в предыдущие месяцы. За последние почти три года войны общий прирост захваченных врагом украинских территорий фактически равен нулю.