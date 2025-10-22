ВСУ освободили село на Покровском направлении: подробности от Генштаба (видео)

Украинский флаг снова развевается в деревне Кучеров Яр / © скриншот с видео

Украинские защитники продолжают продвигаться на фронте, достигая тактических успехов. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил об успешной операции на Покровском направлении, в результате которой был уволен населенный пункт и значительно пополнен обменный фонд военнопленных.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

В сообщении Генштаба говорится, что операцию по увольнению провел 132-й отдельный разведывательный батальон Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Военнослужащие батальона освободили село Кучеров Яр на Покровском направлении.

Результатом блестяще проведенной операции стало не только возвращение контроля над населенным пунктом, но и захват в плен большого количества окупантов:

"Существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства - несколько десятков российских пленных ", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Таким образом, благодаря успеху десантников Украина получила дополнительный рычаг для возвращения домой украинских защитников, находящихся во враждебном плену.

Дата публикации 19:05, 22.10.25

