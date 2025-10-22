- Дата публикации
ВСУ освободили село на Покровском направлении: подробности от Генштаба (видео)
132-й отдельный разведывательный батальон Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины провел успешную операцию на Покровском направлении, уволив населенный пункт и захватив большое количество российских военнослужащих.
Украинские защитники продолжают продвигаться на фронте, достигая тактических успехов. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил об успешной операции на Покровском направлении, в результате которой был уволен населенный пункт и значительно пополнен обменный фонд военнопленных.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
В сообщении Генштаба говорится, что операцию по увольнению провел 132-й отдельный разведывательный батальон Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Военнослужащие батальона освободили село Кучеров Яр на Покровском направлении.
Результатом блестяще проведенной операции стало не только возвращение контроля над населенным пунктом, но и захват в плен большого количества окупантов:
"Существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства - несколько десятков российских пленных ", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Таким образом, благодаря успеху десантников Украина получила дополнительный рычаг для возвращения домой украинских защитников, находящихся во враждебном плену.
