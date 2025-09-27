ВСУ освободили село на важном участке фронта: ISW о ситуации в Донецкой области

ВСУ. / © Associated Press

Украинские войска недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка в Донецкой области. Силы обороны уволили один населенный пункт на этом участке фронта.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, 26 сентября российские источники сообщили, что их оккупационные войска отступили из Плещеевки, расположенной к юго-востоку от Константиновки. Это, подчеркивают американские специалисты, свидетельствует о том, что украинские войска, вероятно, уволили эту деревню.

Заметим, что заключение об успехах ВСУ на этом участке фронта американские исследователи войны делают на основании сообщений российских военных блоггеров.

Ситуация в направлении Константиновка-Дружковка. Карта ISW.

Впрочем, американские аналитики приводят сообщения российских источников о том, что войска РФ захватили Екатериновку и Клебан-Бык, а также продвинулись севернее Клебан-Быка и вблизи Предтечина и Александро-Шультиного. Подтверждения этим заявлениям в ISW нет.

К слову, Генеральный штаб ВСУ в своем утреннем своде 27 сентября сообщил, что на Торецком направлении, в пределах которого расположен отрезок Константиновка-Дружковка, враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Русин Яр.

Напомним, военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что на Добропольском направлении ситуация остается напряженной. Да, несмотря на успехи ВСУ, угроза контратаки армии РФ остается. По его словам, остаются "проблемные точки" в районе Новоторецкого, Новоэкономического, Разина и Коптевого.

