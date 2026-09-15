ВСУ освободили территорию размером с Житомир: что известно о спецоперации "Вивальди"

Война в Украине / © Associated Press

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Украинские военные освободили от армии России 85 квадратных километров на первом этапе спецоперации «Вивальди».

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе.

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Первый этап спецоперации «Вивальди» — что известно

Военные отметили, что во время операции бойцы зачистили Новоселовку, Александровку, Яровую и окрестности Корового Яра (75 км), а также Среднее (еще 10 км). Совокупно эта площадь превышает размер Житомира и почти равна Чернигову.

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Сообщается, что главной тактикой россиян были так называемые флаговтики — малые группы, которые прятались в серой зоне, переодевались в гражданских и наводили удары по украинским позициям.

Чтобы противодействовать им, по инициативе командира корпуса Андрея Белецкого был создан объединенный штаб. Он координировал работу разведки и спецподразделений по единому плану.

Украинские военные также перерезали пути снабжения врага, заставив его оттянуть логистику дальше в тыл. За время операции россияне потеряли более 1500 солдат, более 12 тысяч дронов, а также бронетехнику, артиллерию и сотни машин. Уничтоженного имущества собралось столько, что по объему это равняется пятиэтажному дому.

Пока корпус продолжает удерживать оборону в своей полосе ответственности, а стратегически важная трасса Харьков-Славянск остается под контролем украинских сил.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, Украина начала наступательную операцию «Вивальди» на севере Донецкой области. В ее пределах уже зачищены Новоселовка, Александровка, Яровая, окрестности Корового Яра и освобождено Среднее.

Ранее мы писали, что российские войска в последние недели продвинулись и проникли на фланги Орехова, однако не смогли добиться успеха из-за успешных украинских контратак к западу и юго-западу от города.

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