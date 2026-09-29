ВСУ освобождают территории: оккупантов отбросили на ключевом направлении, те прячутся в трубах

ВСУ / © Associated Press

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Вооруженные силы Украины освободили более 5 квадратных километров территории на Купянском направлении.

Об этом сообщил офицер штаба батальона «Свобода» Андрей Кривущенко в эфире Ранок.LIVE.

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«На этом же направлении оккупанты используют местных как живой щит, загоняя группу гражданских в газопровод. Переодетые в гражданскую одежду россияне пытаются незаметно выйти из-под ударов украинских сил», — рассказал Кривущенко.

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Несмотря на все попытки врага спастись и скрыться, Силы обороны продолжают активные и результативные штурмовые действия. Совместная работа украинских подразделений позволяет выбивать захватчиков с их позиций и возвращать контроль над населенными пунктами, отметил военный.

В Генштабе сообщили, что на Купянском направлении враг один раз пытался улучшить свое положение, проводя атаку в сторону Купянска.

Война в Украине — что происходит на фронте

Ранее командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди сообщил о том, что в октябре-декабре этого года Россия планирует мобилизовать 300 000 человек и отправить их на фронт, чтобы оккупировать остальную территорию Донбасса.

Напомним, контрнаступление ВСУ на Лиманском направлении продолжается. Однако на юге возникает новая угроза: РФ может попытаться использовать высохшее Каховское водохранилище для продвижения на север в направлении Запорожья.

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