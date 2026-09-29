ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
632
Время на прочтение
1 мин

ВСУ освобождают территории: оккупантов отбросили на ключевом направлении, те прячутся в трубах

Украинские защитники освободили более 5 квадратных километров территории на Купянском направлении, где оккупанты из-за успешных штурмов ВСУ вынуждены прятаться в газопроводе и переодеваться в гражданскую одежду.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Вооруженные силы Украины освободили более 5 квадратных километров территории на Купянском направлении.

Об этом сообщил офицер штаба батальона «Свобода» Андрей Кривущенко в эфире Ранок.LIVE.

«На этом же направлении оккупанты используют местных как живой щит, загоняя группу гражданских в газопровод. Переодетые в гражданскую одежду россияне пытаются незаметно выйти из-под ударов украинских сил», — рассказал Кривущенко.

Несмотря на все попытки врага спастись и скрыться, Силы обороны продолжают активные и результативные штурмовые действия. Совместная работа украинских подразделений позволяет выбивать захватчиков с их позиций и возвращать контроль над населенными пунктами, отметил военный.

В Генштабе сообщили, что на Купянском направлении враг один раз пытался улучшить свое положение, проводя атаку в сторону Купянска.

Война в Украине — что происходит на фронте

Ранее командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди сообщил о том, что в октябре-декабре этого года Россия планирует мобилизовать 300 000 человек и отправить их на фронт, чтобы оккупировать остальную территорию Донбасса.

Напомним, контрнаступление ВСУ на Лиманском направлении продолжается. Однако на юге возникает новая угроза: РФ может попытаться использовать высохшее Каховское водохранилище для продвижения на север в направлении Запорожья.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie