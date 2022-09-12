ВСУ отбили 2 атаки оккупантов в Донецкой области и бьются за Зайцево и Николаевку Вторую

В Донецкой области продолжаются бои.
За прошедшие сутки оккупанты атаковали позиции ВСУ в районах Майорска и Красногоровки.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"Силы обороны отбили атаки противника неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцево бои продолжаются", — говорится в сообщении.
Продолжается освобождение населённых пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях.
Напомним, что вблизи Балаклеи артиллеристы ВС РФ "закобзонили" своих же, думая, что это ВСУ.
Читайте также:
- Российские оккупанты из артиллерии обстреляли Днепропетровщину
- ВСУ в течение следующих 72 часов, вероятно, уволят Купянск — ISW
- Потери России: за сутки ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов и сбили вражеский вертолет