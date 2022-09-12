ВСУ отбили 2 атаки оккупантов в Донецкой области и бьются за Зайцево и Николаевку Вторую

За прошедшие сутки оккупанты атаковали позиции ВСУ в районах Майорска и Красногоровки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Силы обороны отбили атаки противника неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцево бои продолжаются", — говорится в сообщении.

Продолжается освобождение населённых пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях.

Напомним, что вблизи Балаклеи артиллеристы ВС РФ "закобзонили" своих же, думая, что это ВСУ.

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