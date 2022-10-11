ВСУ отбили 5 атак оккупантов в Донецкой области и хорошо им "насыпали" в Херсонской области: сводка Генштаба

Силы обороны успешно отразили вражеские атаки на 5 участках в Донецкой области.

Начались 213 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Российские оккупанты не способны остановить успешное контрнаступление Сил обороны на Харьковском и Херсонском направлениях, поэтому пытаются запугать и посеять панику среди населения Украины, нанося ракетные удары по мирным городам.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке генштаба ВСУ.

В течение предыдущих суток оккупанты нанесли более 61 ракетный и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов с РСЗО. 73 воздушные цели были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны по разным направлениям, из них — 46 крылатых ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов.

В результате массированного ракетного удара за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. Погибли и ранены мирные граждане Украины.

Угроза ракетных ударов остается.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать поддержку РФ в войне против Украины, предоставляя стране-агрессорке возможности использовать воздушное пространство и аэродромную сеть для нанесения авиаударов по территории Украины. На границе Силы обороны контролируют ситуацию. Никаких движений в направлении украинской границы со стороны Беларуси и РФ на севере не обнаружено.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода Черниговской области и Белополье и Мирополье Сумской области;

на Слобожанском направлении – из артиллерии и танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелеча, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщева, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка;

на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Новоегоровка, Райгородок, Первомайское, Новолюбовка, Макеевка, Новое, Заречное, Терны, Серебрянка и Григорьевка;

на Бахмутском направлении противник нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Северск, Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Курдюмовка, Нью-Йорк, Красная Гора, Часов Яр, Яковлевка, Зеленополье и Одрадовка.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не производил. Обстрелы потерпели Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское, Железнодорожное, Белогорье, Времевка, Зеленое Поле, Новоселка, Щербаки, Новополь, Новониколаевка, Гуляйпольское, Дорожнянка, Темы.

На Южнобужском направлении противник усилил обстрелы из танков и артиллерии разных типов. Огненное влияние испытали районы населенных пунктов Высшетарасовка, Новокиевка, Правдино, Мирное, Терновые Поды, Любомировка, Широкое, Киселевка, Красная Долина, Благодативка, Давыдов Брид и Новая Каменка.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

Противник продолжает нести потери. Так, 9 октября текущего года в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области наши воины уничтожили около 15 единиц вражеской военной техники. 10 октября, в районе населенного пункта Берислав, был поражен ангар с военной техникой противника, потери уточняются.

Преподавателям-коллаборантам вузов Херсона захватчики рекомендуют переезжать на территорию Крыма. Кроме этого, обсуждается возможность вывоза в Крым семей коллаборантов, работающих в силовых структурах оккупантов.

В Старобельске Луганской области оккупанты разыскивают украинских патриотов, задерживают членов семей и друзей военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, по имеющейся информации, в Луганской области под видом поиска украинских диверсантов захватчики разыскивают своих дезертиров.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 4 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский самолет Су-25.

Ракетные войска и артиллерия за предыдущие сутки поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300 противника и один склад с боеприпасами.

Напомним, что российские оккупанты на юге частично отводят свои подразделения в глубь оккупированных территорий, а на Херсонском направлении ВСУ сбили два вражеских беспилотных аппарата "Орлан-10" и российский штурмовик Су-25.

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