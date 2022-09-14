ВСУ отбили атаки оккупантов на 9 участках на фронте, а в "ДНР" объявили о мобилизации 6 тысяч воинов: сводка Генштаба 14 сентября

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержания захваченных территорий и срыва активных действий наших войск по отдельным направлениям. Оккупанты обстреливают позиции ВСУ и перегруппируются на отдельных направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Оккупанты и дальше продолжают обстрелы инфраструктуры Украины. От авиационных, ракетных ударов и обстрелов с РСЗО пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов, в частности Харьков, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

Обстрелы:

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Противник обстрелял инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Степной Сумской области.

На Харьковском направлении были обстрелы Басового и Купянска.

На Краматорском направлении – Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка, Кривая Лука, Спорное, Верхнекаменское, Дроновка, Григоровка и Звановка.

На Бахмутском направлении – Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледарь, Бахмут, Бахмутское и Яковловка.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали Марьинку, Красногоровку, Первомайское и Новомихайловку.

На Новопавловском направлении обстрелам подверглись: Большая Новоселка, Новодонецкое и Времивка.

На Запорожском направлении – Новополье, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное.

На Южнобужском направлении – Таврическое, Мирное, Терновые Поды, Партизанское, Красная Долина, Белогорка, Новогреднево, Безыменное, Сухой Пруд, Белая Криница, Ольгино, Высокополье, Каменное. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку БПЛА.

В населенных пунктах Чаплинского района Херсонской области российские оккупанты расквартируются в домах местных жителей, кое-где выгоняя владельцев из дома.

Российская армия ежедневно несет существенные потери в живой силе и пытается их компенсировать разными способами В ряды ВС РФ набирают заключенных за убийства из Тульской области — правда никакие контракты с ними не подписываются.

Также продолжается набор так называемых "резервистов" в состав 3-го армейского корпуса. Среди уже набранного личного состава множество людей, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость. "Военкоматы Горловки" получили приказ собрать 6 тысяч мужчин на фронт. В городе продолжается розыск и задержание мужчин, что, в свою очередь, вызывает массовое недовольство местных жителей.

Работа ВСУ на фронте:

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-24М), один вертолет Ми-8 и БпЛА.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 9 пунктам управления бригадного и батальонного уровней и по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Потери российских оккупантов пока уточняются.

Напомним, британская разведка рассказала, как ВСУ заставили россиян перейти в экстренную оборону и бежать из Харьковской области. Отмечается, что российские военные в связи с успешными действиями ВСУ на фронте вынуждены предоставить приоритет экстренным оборонным действиям.

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