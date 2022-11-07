ВСУ отбили атаки на 8 участках на Донбассе и хорошо "тиктокнули" кадыровцев в Луганской области: утренняя сводка Генштаба

Враг продолжает попытки наступать на Донбассе по 3 направлениям.

Начались 257 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Также читайте В Каховке ВСУ нанесли удар по зданию, в котором находились 200 оккупантов

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка на Луганщине.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары получили районы 30 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

Обстрелы:

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Стукаловка, Поповка и Ворожба Сумской области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БпЛА;

на Слобожанском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Волчанск, Стельмаховка, Берестово, Огурцово и Стрелка;

на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Серебрянка, Невское, Макеевка, Белогоровка, Площадка, Спорное и Верхнекаменное;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледарь, Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Опросное, Майорск, Часов Яр, Клещиевка и Зеленополье;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Опросное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Ольговское, Дорожнянка, Новополь, Щербаки, Новоданиловка, Времовка и Павловка;

На Южнобужском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Благодатное, Давидов Брид, Дудчаны, Мирное, Новая Каменка и Правдино. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 20 вылетов.

Ситуация на временно занятых РФ территориях Украины:

В Каховке Херсонской области продолжаются поиски украинских ДРГ и корректировщиков огня. Задержанных вывозят в Горностаевку и под пыткой выбивают показы. Аналогичные мероприятия проходят в Боровском и Щедрищевом Луганской области: массовые обыски, изъятие мобильных телефонов, похищение людей, вывозимых в неизвестном направлении.

В Херсоне оккупанты, переодетые в гражданскую одежду, занимают помещения мирных граждан и укрепляют внутри позиции для ведения уличных боев. Одновременно российские пропагандистские журналисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему уничтожения мирного населения Силами обороны Украины.

Успехи ВСУ:

В Генштабе уточнили информацию о работе Сил обороны по местам расположения вражеской техники и личного положения за предыдущие дни. В Горловке Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения. В районе Майорска ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести. В Лисичанске нанесено поражение по подразделению батальона "Ахмат". Потери кафиров составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 22 удара. Под поражение попали 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника. Наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских БПЛА.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы, станцию радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.

Напомним, что во временно оккупированном Херсоне остановилась трансляция российских телеканалов, а началась трансляция радио "Суспільне".

Читайте также: