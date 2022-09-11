ВСУ отбили атаки оккупантов на 10 участках в Донецкой области — Генштаб

Украинским защитникам удалось отразить вражеские атаки.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"Силы обороны в очередной раз отразили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка", — сообщили в Генштабе.

Продолжается деоккупация Украины. Подразделения ВСУ зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

Напомним, с начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов до границы с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".

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