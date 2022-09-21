ВСУ отбили атаки оккупантов на 10 участках в Донецкой области и покошмарили вражеские подразделения в Запорожье: утренняя сводка Генштаба

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и принимает меры по перегруппировке своих войск.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки противник нанес 8 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины.

В результате обстрелов со стороны российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 50 населенных пунктов. Среди них Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков. Ударами по городу Николаевка враг пытался поразить Славянскую ТЭС.

Обстрелы:

Сохраняется угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

В других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Железный Мост, Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Сосновка, Голышевское, Юнаковка и Турья Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Глубокое, Дергачи, Грушевка, Купянск и Каменка;

на Краматорском направлении – Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Раздолевка, Александровка и Григоровка;

на Бахмутском направлении – Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Первомайское;

на Запорожском направлении – Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Владимировка, Железнодорожное, Гуляйполе и Красное.

На Южнобужском направлении обстрелов со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения, В частности, это Высокополье, Миролюбовка, Карьерное, Новогригоровка, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино.

Ситуация на фронте:

В результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника вчера, 19 сентября, подтверждено: поражение места сосредоточения личного состава в Пологовском районе численностью более 20 человек; в Мелитопольском районе – состав боеприпасов, 5 единиц военной техники и более 20 военнослужащих; в районе населенного пункта Каменка – 10 единиц военной техники и более 10 военнослужащих подразделений оккупационных войск. Также подтверждено уничтожение комендатуры в Сватове Луганской области, где противник организовал штаб и состав боеприпасов.

Для восполнения потерь личного состава подразделений оккупационных войск в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация местных жителей. Сводные отряды кафиров задерживают и отправляют в пункты сбора мужчин призывного возраста для последующей отправки на доукомплектование подразделений, понесших потери в боях с Силами обороны Украины.

За сутки наши войска отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов по враждебным позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один СУ-25 и четыре БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районах сосредоточения артиллерии, а также по 7 складам боеприпасов. Потери неприятеля уточняются.

Напомним, ООН намерена направить в Изюм экспертную группу на массовые места захоронений замученных оккупантами людей.

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