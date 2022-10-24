ВСУ отбили атаки оккупантов на 11 участках в Донецкой области и на Запорожье дали врагу хорошую порку: сводка Генштаба

Начались 243 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Россияне и дальше пытаются наступать в направлении Бахмута и Авдеевки.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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По имеющейся информации, РФ продолжает подготовку части мобилизованных лиц на общевойсковых полигонах и подразделениях подготовки специалистов отдельных специальностей.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка Харьковской области, а также Соледар, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.

Обстрелы:

За предыдущие сутки, оккупанты нанесли 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Бахмут, Запорожье, Николаев и Новотаврическое Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В октябре этого года на территории Беларуси проходят мероприятия проверки мобилизационных ресурсов. При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Идет уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Республики Беларусь, включая применение ударных БПЛА иранского производства.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Григоровка, Красное, Огурцово, Старица, Петро-Ивановка, Фиголовка, Домашнее, Красная Заря и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполевка, Каменка и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Опросное, Соледарь, Спорное и Яковловка;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Первомайское, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Железнодорожное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко.

На Южнобужском направлении враг вел обстрелы в районах населенных пунктов рядом с линией столкновения. Среди них – Шевченково, Терновые Поды, Мирное, Новогригоровка, Квитневое, Киселевка, Благодативка, Новополтавка, Белогорка, Давыдов Брод и Трифоновка. Прямо от огня реактивной и ствольной артиллерии пострадала инфраструктура Никополя и Ильинки Днепропетровской области.

Ситуация на фронте:

По уточненной информации, подтверждено уничтожение 3 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также эвакуацию около 70 раненых военнослужащих противника 22 октября текущего года в районе населенного пункта Михайловка Запорожской области.

В городе Энергодар российские оккупанты осуществили ротацию личного состава на АЭС. И дальше фиксируются факты оказания физического и морального давления на работников Запорожской АЭС с целью принуждения их к подписанию контрактов с корпорацией "Росатом". Кроме того, захватчики запретили работникам электростанции выезд на территорию, подконтрольную украинским властям.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БПЛА "Shahed-136".

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре боеприпаса, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника.

Напомним, что украинские войска наступают в Херсонской области. Чтобы оградить Николаев от обстрелов, говорят военные, ВС РФ нужно выгнать далеко за Днепр.

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