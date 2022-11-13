ВСУ отбили атаки оккупантов на 12 участках в Донецкой области, а в Херсонской области "прилетело" на базу кафиров: утреннее возведение Генштаба

Начались 263 сутки российского широкомасштабного вторжения. В уволенных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Враг продолжает фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Торское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Торецк, Красногоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары получили более 20 населенных пунктов Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областей.

Обстрелы:

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Терновая, Бологовка, Ольховатка, Зеленое, Колодезное, Огурцово и Старица;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Раздолевка, Северск, Кисловка, Невское, Макеевка, Площадка и Табаевка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Озаряновка, Иванград, Верхнекаменное, Зеленополье, Спорное и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам Авдеевки, Марьинки, Водяного, Каменки, Красногоровки и Новомихайловки;

на Новопавловском направлении – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Новоукраинка, Павловка, Полтавка, Прасковьевка и Пречистовка;

на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Малиновка, Новоданиловка, Новополь, Ольговское;

на Таврическом направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Милово, Золотая Балка и Михайловка.

Ситуация на границах и на оккупированных территориях:

В Брестской области Белоруссии, особенно в районах, где размещаются подразделения ВС РФ, значительно усиливается социальное напряжение. В частности, местные больницы перегружены работой с российскими воинами, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках. Врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам республики Беларусь, нуждающейся в лечении.

В оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение "мобиков". Указанная категория военнослужащих противника, по прибытии в город, скупает еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков.

Успехи ВСУ:

Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение оккупантов в Херсонской области. В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находились до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар. По его результатам в Таврический вывезли два грузовика погибших захватчиков. В ближайший госпиталь доставлены 56 тяжелораненых, из которых, вскоре, умерли еще 16 человек. Окончательная информация по потерям оккупантов уточняется.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 13 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

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