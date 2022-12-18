ВСУ отбили атаки оккупантов на 15 участках в Донецкой области и устроили "фейерверк" захватчикам на Запорожье: сводка Генштаба 18 декабря

Противник пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Также читайте Усиление раскола в путинской армии и высокоточные ракеты Brimstone 2 для ВСУ: главные новости ночи 18 декабря 2022

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах более 15 населенных пунктов. Среди них — Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Опытное, Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных, а также совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Обстрелы:

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Середина-Буда и Волковка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная – Харьковской.

На Купянском направлении огневого поражения понесли районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

В Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площадку и Краснопоповку Луганской области.

В Бахмутском и Авдеевском направлениях под огонь противника попали районы более пятнадцати населенных пунктов. В частности это — Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг активных действий не проводил. Для уточнения положения наших войск задействовал БПЛА в районе населенного пункта Шевченково.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии двадцать четыре населенных пункта. Среди них – Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Степное, Плавные на Запорожье и Казацкое, Тягинко, Никольское, Херсон и Днепровское Херсонской области.

В Генштабе получили подтверждение поражения 16 декабря ряда районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также 2 складов боеприпасов в Запорожской области. Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожены 10 единиц военной техники разного типа. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.

На Запорожье оккупанты планируют ввести круглосуточный комендантский час. Так, в населенном пункте Черниговка указанные ограничения будут введены с 25 декабря, а в городе Бердянск – с 30 декабря 2022 года по 03 января 2023 года.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 8 районов сосредоточения личного состава, 2 пункта управления и 4 боеприпаса российских оккупантов.

Напомним, что боевики так называемой "ДНР" и ППК "Вагнер" поспорили, кто из них сражается в районе Бахмута. После этих заявлений на пушилина поднималась критика российских милблогеров.

Читайте также: