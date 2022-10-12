ВСУ отбили атаки оккупантов на 7 участках на Донетчине и хорошо поколотили врага в Луганской области: сводка Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны отбили вражеские атаки на Донбассе.

Начались 231 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Российские оккупанты пробуют и дальше удержать захваченные территории и помешать наступлению Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Российские оккупанты продолжают дистанционно минировать территории Украины и наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения. Так, за прошедшие сутки оккупанты осуществили пуски 1 баллистической и 28 крылатых ракет, 20 из которых были сбиты украинскими подразделениями ПВО.

Противник нанес 13 авиаударов и совершил более 40 обстрелов из РСЗО. От этих преступных действий пострадали объекты и гражданское население более сорока населенных пунктов. Среди них Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь. Также враг применил 14 иранских дронов-камикадзе для ударов по критической инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях, 12 из этих БПЛА уничтожены.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Лукашенко заявляет о готовности Республики Беларусь оказать помощь РФ в войне против Украины. Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной во время боевых действий. Кроме того, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72.

В других направлениях противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда, Нововасиловка и Сорокино Сумской области;

на Слобожанском направлении – Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двухлетняя и Двухлетнее;

на Краматорском направлении – Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск;

на Бахмутском направлении – Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Одрадовка, Опросное, Майорск Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – Большая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Красное.

В Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Огненное влияние испытали районы более двадцати населенных пунктов. В частности, Великое Артаково, Давидов Брод, Благодативка, Сухой Пруд, Широкое, Терновые Поды, Солдатское, Правдино и Мирное.

По имеющейся информации, оккупанты в Херсонской области продолжают рейдерский захват сельскохозяйственных предприятий, проводят там инвентаризацию активов и перерегистрируют их на себя по российскому законодательству.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.

В результате успешных действий Сил обороны Украины и из-за большого количества раненых на оккупированной территории Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников. Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенные местные власти направили ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей РФ.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 системы ПВО противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 12 пунктов управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 боеприпаса, а также более двадцати других важных объектов врага.

Напомним, что на южном направлении ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнили 300 огневых задач. В результате ликвидированы 23 россиянина, их транспорт, склад с боеприпасами, пункт управления и узел связи, существенно повреждены 2 вражеских САУ «Гвоздика» и БТР.

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