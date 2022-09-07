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ВСУ отбили атаки оккупантов на 7 участках в Донецкой области — Генштаб

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ВСУ отбили атаки оккупантов на 7 участках в Донецкой области — Генштаб

Фото: Министерство обороны Украины

В Донецкой области российские оккупанты и дальше продолжают попытки наступать.

За прошедшие сутки ВСУ "притормозили" их вблизи 7 населенных пунктов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины. Нашим воинам удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опросное ", — отметили в Генштабе.

Напомним, в Минобороны сообщили о хороших новостях с фронта.

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