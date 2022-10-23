ВСУ отбили атаки оккупантов на 8 участках на Донбассе и изрядно потрепали их на юге: утренняя сводкаГенштаба

Российские оккупанты и дальше пытаются наступать на Донетчине.

Начались 242 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты и дальше пытаются наступать на Донетчине, в частности, на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Иванград, Марьинка, Соледар, Озаряновка, Одрадовка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

Обстрелы:

За прошедшие сутки враг нанес массированную атаку по критической инфраструктуре и обстреливал жилье гражданского населения. Более половины крылатых ракет и ударных БПЛА были сбиты Силами обороны Украины.

Всего за минувшие сутки захватчики нанесли 32 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гудово и Ходыно Черниговской области и Середина Буда, Волковка и Юнаковка Сумской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Колодязное, Котляровка, Кисловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской области и Заречное и Терны Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Веселое, Зеленополье, Клещиевка, Майорск, Курдюмовка, Озаряновка, Опросное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Времевка, Большая Новоселка, Угледар, Новобахмутовка, Нескучное Донецкой области и Дорожнянка и Орехов Запорожской области.

В Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру более 20 населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них — Безымянное, Белогорка, Давыдов Брид, Новогригоровка, Новоукраинка, Партизанское, Правдино и Красная Долина.

Ситуация на фронте:

По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за предыдущие дни:

в Новой Каховке Херсонской области, в результате поражения места дислокации захватчиков, уничтожены 6 единиц вооружения и военной техники и до 150 военнослужащих ранены;

в Запорожской области уничтожены 5 единиц вооружения и военной техники и около 100 военнослужащих ранены. Информация о погибших оккупантов уточняется.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 позиции зенитных ракетных комплексов врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52 и 3 БпЛА "Орлан".

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 5 других важных объектов врага, включая одну радиолокационную станцию.

Напомним, что на южном направлении российские оккупанты пытаются удерживать оборону в условиях ограниченной логистики. Воины деморализованы. из города эвакуируют государственные учреждения и руководящий состав.

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