Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ отбили атаки оккупантов на 8 участках в Донецкой области — Генштаб

Дата публикации
Просмотры
882
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ отбили атаки оккупантов на 8 участках в Донецкой области — Генштаб

Российские оккупанты и дальше пытаются наступать на Донетчине.

ВСУ удалось отбить вражеские атаки на нескольких участках.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши воины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровное, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что ВСУ в Харьковской области "закобзонили" находившееся в обороне подразделение мотострелков РФ.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация