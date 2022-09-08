ВСУ отбили атаки оккупантов на 8 участках в Донецкой области — Генштаб

Российские оккупанты и дальше пытаются наступать на Донетчине.

ВСУ удалось отбить вражеские атаки на нескольких участках.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши воины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровное, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что ВСУ в Харьковской области "закобзонили" находившееся в обороне подразделение мотострелков РФ.

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