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ВСУ отбили атаки оккупантов на 8 участках в Донецкой области — Генштаб

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ВСУ отбили атаки оккупантов на 8 участках в Донецкой области — Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия.

Российские оккупанты пытаются атаковать Силы обороны на нескольких участках.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Силы обороны продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спирно, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка", — сообщили в Генштабе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм в Харьковской области. Там глава государства принял участие в торжественном подъеме украинского флага.

После возвращения из Харьковщины он выразил благодарность всем, кто присоединился к ее деоккупации.

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