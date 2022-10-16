ВСУ отбили атаки оккупантов на 9 направлениях в Донецкой области и хорошо "проредили" их ряды на Запорожье: сводка Генштаба 16 октября

За прошедшие сутки Силы обороны из артиллерии точечно уничтожили склады и живую силу оккупантов на Запорожье.

Начались 235 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Российские оккупанты и дальше пытаются удержать временно захваченные территории, сдержать наступление ВСУ по отдельным направлениям и вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы:

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись объектам и мирным гражданам в районах более 30 населенных пунктов. В частности, это – Никополь и Шахтерское Днепропетровской области; Глушковка Харьковской области; Орехов и Малые Щербаки Запорожской области; Дмитровка – Киевской; Белогорка в Херсонской области и Угледар в Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА "Shahed -136" с территории республики Беларусь.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Покровка Сумской области. Использовал и ударные БПЛА;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Огиревце, Старица, Гатище, Песчаное, Каменка и Двуречная;

на Краматорском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоегоровка, Раздолевка и Серебрянка;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

в Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них — Угледар, Времовка, Прасковьевка, Пречистовка и Щербаки.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

В Рубежном Луганской области, прибывшие на усиление группировки военнослужащие из чеченской республики, начали выселять гражданских граждан из частных помещений для размещения своих офицеров.

В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в селе Марфополь Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В населенном пункте Токмак уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В населенном пункте Пологи – до 30 раненых оккупантов. В Каменце-Днепровской уничтожены 7 единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих противника. Количество погибших, которое оккупанты пытаются тщательно скрыть, уточняется.

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Торское и Спирное на Краматорском направлении, Берестово, Соледар и Бахмут на Бахмутском направлении и Марьинке, Победе и Невельском на Авдеевском направлении.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Подтверждено поражение 24 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны в разных направлениях сбили 6 БпЛА и 1 вертолет врага.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один боеприпасный состав, 7 объектов ПВО противника и другие военные цели.

Напомним, по оценкам западной разведки и военных экспертов, массированные ракетные обстрелы РФ по территории Украины и объявленная мобилизация вряд ли изменят динамику боевых действий, которая сейчас находится на стороне ВСУ. Военный эксперт Олег Жданов считает, что в некоторых регионах России процесс мобилизации был приостановлен из-за организационных проблем.

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