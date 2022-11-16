ВСУ отбили атаки оккупантов на 9 участках на Донбассе и уничтожили вражеское подразделение в Луганской области: сводка Генштаба 16 ноября

Противник выпустил более 90 ракет Х-101 и "Калибр" и более десяти ударных БпЛА.

Начались двести шестьдесят шестые сутки российского широкомасштабного вторжения. Оккупанты продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра и не прекращают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об информации на фронте сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки украинские воины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Времовка Донецкой области.

Массированный ракетный обстрел:

За прошедшие сутки РФ нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины. Под поражение оказались жилые дома граждан и объекты критической инфраструктуры Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и других областей нашей страны.

По уточненной информации 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БпЛА Орион уничтожили подразделения Сил Обороны. Идет уточнение дополнительной информации.

Обстрелы:

За прошедшие сутки, оккупанты нанесли 43 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Краснополье, Рыжевке, Кондратовке и Славгороде Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Волчанск, Каменка, Старица, Стрелка, Глубокое, Терновая, Казачья Лопань и Гоптовка;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Терны, Площадка, Кисловка, Макеевка, Заречное, Белогоровка и Спорное;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Соледар, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Курдюмовка, Озаряновка, Зеленополье, Яковлевка, Нью-Йорк и Опросное;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новокалиново;

на Новопавловском направлении – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Павловка, Пречистовка;

в Запорожском направлении – из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Железнодорожное, Щербаки, Темировка, Степногорск, Белогорье, Дорожнянка, Малиновка, Ольговское, Новополь, Гуляйполе;

на Херсонском направлении – по всему спектру артиллерии, по районам Ильинки, Дудчан, Качкаровки и Приднепровского.

Ситуация на фронте:

На Донбассе в подразделениях оккупантов участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние. Так, после боев в районе населенного пункта Майорск, потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составили более 50 убитыми и ранеными. Командованием противника расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределены по другим воинским частям.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов. Под поражение оказались 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и боеприпасов оккупантов.

Напомним, что РФ сосредоточила в Черном море 14 кораблей и катеров. Среди них есть 4 носителя, которые одновременно могут выпустить 20 крылатых ракет "Калибр". Корабли маневрируют у временно оккупированного Крыма.