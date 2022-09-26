ВСУ отбили атаки оккупантов в Донецкой области и уничтожили 6 вражеских складов с боеприпасами и "отдельные важные цели"

Минувшие сутки Силы обороны изрядно потрепали оккупантов по всем направлениям.

Работала украинская авиация, зенитчики и ракетчики.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Оккупанты продолжают нести потери. За прошедшие сутки подтверждено еще одно точное попадание по району сосредоточения вражеской техники на территории промышленной зоны в черте города Херсон. Предварительно противник потерял до 10 единиц военной техники, потери личного состава уточняются.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка.

Авиация Сил обороны нанесла 33 удара. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 8 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия, за текущие сутки, в частности, поразили 6 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 9 отдельных важных целей.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия может потерять свои территории после победы Украины в войне, развязанной РФ. России не нужно отдавать ее территории. Для этого нужно определиться с надлежащими границами.

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