ВСУ отбили атаки врага на 13 участках и "поколошматили" оккупантов в Запорожье и Луганщине: утренняя сводка Генштаба 14 декабря

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Новоселовское, Краснопоповка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине и Белогоровке, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Курдюмовке, Невельском, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 1 авиационный и 11 ракетных ударов, из них 3 — по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов с РСЗО.

Обстрелы:

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Роща Черниговской области; Кучеровка и Кондратовка в Сумской области, а также Стрелка, Старица, Тихое, Амбарное, Ольховатка, Домашнее, Миловое, Двуречная и Красное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестово на Харьковщине; Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Площадка, Невское, Краснопоповка и Песчаное Луганской области и Новосадово Терны – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник нанес огненное поражение, в частности, возле Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии в районах почти двадцати населенных пунктов. Среди них — Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказал огненное влияние вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Пречистовка Донецкой области и Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка и Ольговское в Запорожье.

На Херсонском направлении поражения потерпели более 20 населенных пунктов. В частности, Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Новокаиры, Республиканец, Милово Херсонской области и Херсон.

Успехи ВСУ на фронте:

Из-за большого количества раненых "указом" оккупационных властей, под нужды военных передаются больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск.

В ночь с 12 на 13 декабря, в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области, уничтожены более 15 военнослужащих ВС РФ. В Запорожской области потери врага составляют до 100 раненых оккупантов, уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава противника.

Напомним, что советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что в декабре — феврале ВС РФ пойдут в масштабное наступление, чтобы к годовщине "СВО" показать Путину хоть какие-то результаты.

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