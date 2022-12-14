ВСУ отбили атаки врага на 13 участках и "поколошматили" оккупантов в Запорожье и Луганщине: утренняя сводка Генштаба 14 декабря

Начались 294 сутки российского широкомасштабного вторжения.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Новоселовское, Краснопоповка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине и Белогоровке, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Курдюмовке, Невельском, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.
О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 1 авиационный и 11 ракетных ударов, из них 3 — по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов с РСЗО.
Обстрелы:
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Роща Черниговской области; Кучеровка и Кондратовка в Сумской области, а также Стрелка, Старица, Тихое, Амбарное, Ольховатка, Домашнее, Миловое, Двуречная и Красное Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестово на Харьковщине; Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Площадка, Невское, Краснопоповка и Песчаное Луганской области и Новосадово Терны – Донецкой.
На Бахмутском направлении противник нанес огненное поражение, в частности, возле Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.
На Авдеевском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии в районах почти двадцати населенных пунктов. Среди них — Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказал огненное влияние вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Пречистовка Донецкой области и Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка и Ольговское в Запорожье.
На Херсонском направлении поражения потерпели более 20 населенных пунктов. В частности, Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Новокаиры, Республиканец, Милово Херсонской области и Херсон.
Успехи ВСУ на фронте:
Из-за большого количества раненых "указом" оккупационных властей, под нужды военных передаются больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск.
В ночь с 12 на 13 декабря, в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области, уничтожены более 15 военнослужащих ВС РФ. В Запорожской области потери врага составляют до 100 раненых оккупантов, уничтожен склад боеприпасов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава противника.
Напомним, что советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что в декабре — феврале ВС РФ пойдут в масштабное наступление, чтобы к годовщине "СВО" показать Путину хоть какие-то результаты.
Читайте также: