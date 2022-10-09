ВСУ отбили более 30 атак россиян и сбили 5 беспилотников — утренняя сводка Генштаба

За минувшие сутки, 8 октября, произошло около сорока боевых столкновений украинских защитников с российскими оккупантами. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где наши защитники отразили более 30 атак противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью российские оккупанты цинично ударили по жилым домам и гражданской инфраструктуре Запорожья. Информация о жертвах уточняется, но уже известно о десятках погибших и пострадавших.

Кроме того, огневого поражения потерпели более 30 населенных пунктов. В частности, Харьков, Часов Яр, Поповка, Грабовское, Макеевка, Спорное, Белогоровка, Опытное, Иванград, Клещиевка, Новомихайловка, Угледар, Никополь, Урожайное и Давыдов Брод.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Липовка и Николаевка Черниговской области и Лесное и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении – Красная Заря, Ветеринарное, Стрелеча, Красне, Огурцово, Глубокое, Зеленое, Старица, Терновая и Чугуновка;

на Краматорском направлении – Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григоровка;

на Бахмутском направлении – Верхнекаменное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцево, Вершина, Зеленополье и Опытное;

на Авдеевском направлении – Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 25 населенных пунктов. Среди них – Сладкое, Зеленое Поле, Новоселка, Угледар, Победа. В то же время, в результате поражения Силами обороны скопления живой силы противника, подтверждено ранение более 20 вражеских солдат, доставленных в местную больницу города Токмак.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 45 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди других Сухой Пруд, Мирное, Заря и Терновые Поды.

Враг и его приспешники убегают, напуганные успехами Сил обороны Украины. Представители оккупационных властей Новой Каховки вывозят свои семьи на временно оккупированную территорию АР Крым. По имеющейся информации, 7 октября, колонна из 12 микроавтобусов выехала в Севастополь. Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области. Так, из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.

Авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов. В частности, 24 по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 20 по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и одиннадцать других важных объектов.

Ситуация на фронте

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 8 октября украинские Силы обороны продолжили движение на востоке и юге Украины. Он отметил, что ВСУ продолжают держать позиции на Донбассе, в частности на Бахмутском направлении – где ситуация очень сложная и где идут жесткие бои.

По последним данным, ВСУ удалось освободить более 2400 квадратных километров территории Украины на юге.

ВСУ уверенно продвигаются сразу в двух направлениях: в Херсонской и в Луганской области.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не подтвердил, что война закончится к Рождеству, как пишут некоторые западные СМИ, но уверен в "самом оптимистическом прогнозе".

Читайте также: