ВСУ отбили вражеские атаки на 7 участках на Донбассе и "химарснули" место дислокации оккупантов: утреннее возведение Генштаба ВСУ

В Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступление, активно применять авиацию для поддержки действий своих наземных группировок.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Верхнекаменное, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледарь, Курдюмовка, Красногоровка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины. Под поражение оказались жилые дома и объекты критической инфраструктуры Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской и других областей нашего государства.

Противник выпустил по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и "Калибр". В общей сложности более 60 ракет оккупантов уничтожены подразделениями ПВО Сил обороны Украины. За минувшие сутки враг нанес 17 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии населенных пунктов Сеньковка, Сосновка Чергиговской области и Гомелевское, Мануховка, Александровка, Славгород Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Волоховка, Ольховатка, Двуречная, Красное, Огурцово, Старица, Стрелка, Тернова Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка Луганской области и Макеевка, Невское, Терны Донецкой области. Враг задействовал армейскую авиацию для ударов в районе населённого пункта Котляровка.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись 20 населенным пунктам, в том числе Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области. Враг нанес удары силами боевой авиации в районах населенных пунктов Спорное, Каменка, Марьинка.

В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов районов населенных пунктов Богоявленка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы районов свыше 16 населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в частности, населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Дорожнянка, Железнодорожное, Плавные Запорожской области; а также Золотая Балка, Новоселка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и важный объект противника.

Напомним, что на Донбассе ВСУ "закобзонили" на Донбассе самый результативный экипаж среди Ка-52 ВС РФ. Экипаж "Бороды" имел 6 российских орденов мужества на двоих.

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