ВСУ отбросили врага на фронте, Трамп подтвердил, что предоставит Украине ракеты Tomahawk: главные новости ночи 13 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Ракета Tomahawk

Ракета Tomahawk / © Википедия

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 октября 2025 года:

Силы Обороны Украины отвергли противника у ряда населенных пунктов — DeepState Читать далее –>

Трамп подтвердил, что предоставит Украине ракеты Tomahawk Читать далее –>

Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

В Феодосии вспыхнул пожар на нефтебазе после повторной атаки дронов (видео) Читать далее –>

В Одессе ночью раздались взрывы Читать далее –>

