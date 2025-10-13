- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 269
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ отбросили врага на фронте, Трамп подтвердил, что предоставит Украине ракеты Tomahawk: главные новости ночи 13 октября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 октября 2025 года:
Силы Обороны Украины отвергли противника у ряда населенных пунктов — DeepState Читать далее –>
Трамп подтвердил, что предоставит Украине ракеты Tomahawk Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
В Феодосии вспыхнул пожар на нефтебазе после повторной атаки дронов (видео) Читать далее –>
В Одессе ночью раздались взрывы Читать далее –>