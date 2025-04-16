ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
732
Время на прочтение
1 мин

ВСУ отбросили врага в Донецкой области, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 16 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 апреля 2025 года:

  • Размещение миротворцев в Украине: генсек НАТО призвал не повторять ошибки Минских договоренностей Читать далее –>

  • Ночная атака БпЛА на Одессу: глава города показал последствия (фото) Читать далее –>

  • ВСУ оттеснили врага в Донецкой области — DeepState Читать дальше –>

  • Ночью враг атаковал Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

  • В Госдепе заявили, что санкции против РФ не ослабят до прекращения огня Читать далее –>

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie