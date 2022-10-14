ВСУ "отминусовали" 10 дронов-камикадзе, миномет и ударили в наблюдательный пункт оккупантов — ОК "Пивдень"

Стала известна оперативная ситуация на юге Украины по состоянию на 14 октября.

Украинские защитники на юге Украины уничтожили 10 дронов-камикадзе, вражеский миномет 120-го калибра и попали в наблюдательный пункт оккупантов в Херсонском районе.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

Он добавил, что ситуация на Южнобугском направлении остается стабильно напряженной сложной, но контролируемой.

По его словам, оккупанты пытаются возобновить активное движение через реку Днепр.

На протяжении ночи враг наносил удары из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Под утро россияне атаковали Баштанский район Николаевщины зенитными ракетами системы С-300. Повреждены несколько жилых домов, хозяйственные постройки. Пострадавших и погибших нет.

На протяжении ночи украинские бойцы зафиксировали дроны-шпионы в Баштанском районе Николаевской области и в Бериславском и Херсонском районах Херсонщины.

Ночью враг атаковал Одесскую область и Николаевщину ударными дронами-камикадзе типа "Shahed-136".

Украинские воины-зенитчики уничтожили 6 беспилотников-самоубийц. Один дрон попал по портовой инфраструктуре в Николаевском районе. Погибших и пострадавших нет.

Несколькими вертолетами Ка-52 "Аллигатор" враг нанес авиационный удар по позициям наших подразделений в Николаевском районе. Без потерь.

На протяжении ночи оккупанты не прекращали террор мирных громад Никопольского района.

Червоногригорьевская, Марганецкая и Мировская громады попали под плотный огонь тяжелой артиллерии 152-го калибра и реактивных систем залпового огня "Град". Повреждены несколько частных домов, газопровод и электросети. Без потерь и пострадавших.

В Никопольском районе силы противовоздушной обороны сбили 4 вражеских дрона-камикадзе.

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны поразили наблюдательный пункт врага на юге Николаевского района.

В Херсонском районе украинские воины уничтожили вражеский миномет 120 калибра. Остальные потери врага в живой силе и технике устанавливаются.

Также в штабе сообщили, что в Черном море РФ держит 14 кораблей и катеров, маневрирующих вдоль побережья Крыма. Среди них - 5 больших десантных кораблей и 3 носителя крылатых ракет с суммарным залпом до полутора десятков "Калибров".

Напомним, Россия продолжает терроризировать и убивать мирное население Украины, обстреливает позиции Вооруженных сил Украины вдоль всей линии столкновения, пытается удержать оккупированные территории. Кроме того, РФ проводит мобилизацию и вербовку наемников. В Крым недавно прибыли около 400 боевиков-иностранцев, которых в дальнейшем отправят на фронт.

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