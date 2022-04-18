ВСУ отобрали у оккупанта смародеренный у ребенка телефон и отыскали 10-летнюю владелицу гаджета

Благодаря холодноярцам мобильный телефон вернулся его владелице.

В Сумской области разведчики 93-й бригады поймали в плен российского оккупанта. У него обнаружили телефон и павербанк со стразами. Стало известно, что телефон пленный украл у настоящего владельца, так что "холодноярцы" решили его разыскать и вернуть.

Историю возвращения гаджета его владелице рассказали в Генштабе ВСУ.

Разведчики 93-й бригады "Холодный Яр" работали на восточном направлении. Там они взяли в плен механика-водителя из Кантемировской дивизии российских вооруженных сил. Во время задержания у пленного нашли красный мобильный телефон, а также павербанк со стразами.

Сначала оккупант лгал, что это его вещи. В мобилке была сим-карта одного из российских операторов. И по этому телефону уже были звонки в Россию. Но в списке контактов были и украинские номера, подписанные "папа" и "мамочка". Холодноярцы начали звонить по телефону на эти номера и выяснили, что гаджет принадлежит 10-летней Иванке из Тростянца.

Телефон у нее отобрали оккупанты на блокпосту. Благодаря холодноярцам мобильный телефон возвращен его владелице.

"15 марта мы выехали всей семьей эвакуационным коридором из Тростянца, в то время оккупированного. Стояли в колонне, на своей машине "шестерочке", были напуганы, потому что за город шли бои. Когда стояли в эвакуационной колонне, подошли военные России и сказали отдать все телефоны. До этого мы удалили с телефонов все мессенджеры, чтобы не предоставлять врагу любую информацию. Прошло примерно три дня, на мой номер позвонили ребята и спросили: это вы мамочка? Я ответила — да. Дмитрий из 93-й бригады рассказал, что они у пленного российского военного нашли телефон. Спрашивает, живы ли мы. Я была так взволнована, что с начала не поверила, думала, что это какие-то шутки. Иванка очень плакала из-за того, что забрали телефон. И хотя мой муж сказал ребятам оставить телефон себе, они все равно отправили его нам по почте", – рассказывает мама Иванки.

Напомним, Кремль готов бомбить города в РФ, чтобы оправдать войну в Украине. Ранее сообщалось, что российскиеоккупанты свозят в Херсон "зомбированный электорат" для участия в псевдореферендуме за "ХНР".

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