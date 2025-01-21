ВСУ оттесняют россиян от Харькова к границе: военный рассказал детали

Мэтр за метром Силы обороны отодвигают российскую армию от Харькова к границе.

Об этом рассказал представитель службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев в эфире телеканала "Эспрессо".

"Бригада стоит севернее Харькова — это поселок Липцы. То есть между Липцами и границей мы понемногу продвигаемся и отодвигаем врага к границе. С мая 2024 года, когда началась вторая попытка наступления на Харьковщину, бригаду срочно перебросили на это направление", — сообщил Дегтярев. .

По его словам, последние несколько месяцев проходит операция, где бригада "Хартия" вместе со смежными подразделениями, в частности подразделениями ГУР и 92-й бригадой отодвигает врага. В настоящее время продолжается очередной этап операции.

"Специфика Харьковщины и этого участка заключается в том, что здесь очень плотные леса, и за каждый метр приходится драться. Потому что не существует постоянной линии, то есть траншей, окопов. Война здесь сейчас похожа на Вьетнам, где много нарытых дыр, из которых приходится выковыривать врага буквально по одному", — подчеркнул Дегтярев.

Как сообщалось, Украина близка к потере Торецкая в Донецкой области. Если страна лишится города, то для захватчиков откроется немало возможностей.

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