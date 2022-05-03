ВСУ отразили 12 атак врага на Донбассе: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 3 мая

ВСУ отразили 12 атак врага на Донбассе: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 3 мая

Начались 69 сутки героического противостояния украинского народа российкому военному вторжению.

Российские оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 мая.

Российские захватчики после причиненных им в Украине потерь пытаются пополнить запасы техники с территории РФ. По имеющейся информации, в городе Богучар Воронежской области, в период с 27 апреля по 2 мая 2022, было снято с хранения 17 и 60 БМП-1. Они отправлены на временно занятые российскими войсками украинские территории.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.

На Изюмском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ.

В Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Продолжал обстрелы подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены семь БПЛА "Орлан-10" и один БПЛА "Форпост".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем, двадцать две единицы боевой бронированной техники и восемь единиц автомобильной техники противника.

Страдает враг и на других направлениях. Активно продолжает развиваться во временно занятых агрессором городах и селах движение сопротивления.

Напомним, что, по оценкам Пентагона, с начала вторжения россияне выпустили по Украине 2125 ракет. Командование российскими силами в Украине неудовлетворительно, а военный персонал не получает надлежащего материально-технического обеспечения и имеет крайне низкий моральный дух. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

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