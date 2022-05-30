ВСУ отразили 14 вражеских атак на Донбассе, а авиация нанесла воздушные удары оккупантам: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 30 мая

ВСУ отразили 14 вражеских атак на Донбассе, а авиация нанесла воздушные удары оккупантам: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 30 мая

Начались 96 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

О ситуации на фронте говорится в ежедневной утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 30 мая.

На Волынском и Полесском направлениях прошедших суток без существенных изменений.

На Северском направлении враг нанес авиационные удары по объектам на территории Сумской области в районах населенных пунктов Запсилье, Мирополье и артиллерийский обстрел вблизи Кондратовки.

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На Харьковском направлении российские оккупанты обстреляли районы к северу и северо-востоку от города Харьков, а также населенные пункты Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.

На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск.

Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению к вертолетной эскадрилье Ка-52.

В рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники. В целях повышения оперативности опрокидывания войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредоточиваются на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанск, Северодонецк и блокировании основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окраинах города Северодонецка. Для усиления группировки войск перебросил с территории РФ в определенные районы боеприпасы и технику.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления на направление Александрополья – Камышеваха.

На Кураховском и Новопавловском направлениях оккупанты активных боевых действий не вели. Обстреливают ВСУ, в частности, задействует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

В Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на содержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и предотвращении опрокидывания резервов Сил обороны на другие направления.

Для восполнения потерь группировки войск оккупанты перемещают с территории РФ и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

На Николаевском направлении с целью проведения наступательных действий по возвращению утраченных позиций противник опрокинул отдельные подразделения на определенные направления.

В Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и ведет контрбатарейную борьбу.

В Черноморской и Азовской операционных зонах существенные изменения в обстановке не отмечены.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 14 атак врага, уничтожены 2 артиллерийские системы, 11 единиц боевой бронированной техники и 10 вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа "Куб".

Истребители Воздушных Сил за предыдущие сутки над Сумщиной сбили 2 вражеских БпЛА.

Украинская авиация также нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Довгенькое. Есть потери у противника и по другим направлениям.

Напомним, что полиции Луганщины удалось эвакуировать из Северодонецка раненых мирных жителей.

Ранее сообщалось, что при Северодонецке Луганской области сейчас идут жестокие бои. Это самая горячая точка на Донбассе. Российские оккупанты не оставляют попытки захватить как это, так и другие города и села.

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