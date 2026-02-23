ВСУ отбили 300 километров территории: Зеленский рассказал детали операции

Зеленский сообщил об успехах ВСУ / © Associated Press

Украинским защитникам удалось освободить от российских оккупантов территорию площадью 300 квадратных километров. Это произошло на южном участке фронта.

Об этом в интервью AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент отметил, что украинские воины продвигаются на юге.

«Я не буду вдаваться в подробности, но сегодня могу прежде всего поздравить нашу армию — все Силы обороны, потому что на сегодня освобождены 300 квадратных километров», — сказал президент.

В то же время, Зеленский не уточнил, за какой именно период украинским воинам удалось добиться таких успехов.

Отдельно президент связал последние успехи на поле боя со сбоями в спутниковой связи, которым пользовались российские подразделения.

По его словам, украинские военные воспользовались потерей доступа россиян к терминалам Starlink. При этом Зеленский признал, что украинские подразделения также сталкивались с определенными ограничениями, однако российские проблемы были «намного серьезнее».

Ситуация на фронте — последние новости

Украинская армия на текущем этапе войны не имеет возможности проводить масштабные наступательные операции. Главная проблема заключается не столько в самом прорыве, сколько в неспособности удержать освободившиеся или занятые территории в долгосрочной перспективе, сообщил соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый.

«Рано или поздно россияне накопят свои ресурсы, свои силы», — добавил эксперт.

Погорелый считает, что сейчас приоритетом должно стать не освобождение территорий любой ценой, а эффективная оборона и максимальное истощение противника.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что контрнаступление украинских сил в 2023 году сорвалось из-за нехватки ресурсов.

По его словам, план операции, разработанный с участием партнеров из НАТО, предусматривал концентрацию значительных сил для удара в направлении частично оккупированной Запорожской области с последующим продвижением к Азовскому морю. Такой сценарий должен перерезать сухопутный коридор, который российская армия использовала для обеспечения Крыма, и создать эффект тактической неожиданности.

Накануне аналитики DeepState сообщили, что ВСУ удалось сорвать продвижение россиян в Запорожском направлении. Тогда речь шла о Приморском и Лукьяновском Запорожской области, где пытались продвинуться российские войска.

Также отмечалось, что на Запорожском направлении атакуют четыре армии РФ. Нашим бойцам противостоят 5, 29, 35 и 36 армии. Оккупанты получили задачу прорвать украинскую оборону.