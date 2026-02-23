- Дата публикации
ВСУ отбили 300 километров территории: Зеленский рассказал детали операции
Речь идет о южном секторе фронта, где продолжаются активные бои. По словам главы государства, успехов удалось добиться в результате контрнаступательных и штурмовых действий украинских подразделений.
Украинским защитникам удалось освободить от российских оккупантов территорию площадью 300 квадратных километров. Это произошло на южном участке фронта.
Об этом в интервью AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент отметил, что украинские воины продвигаются на юге.
«Я не буду вдаваться в подробности, но сегодня могу прежде всего поздравить нашу армию — все Силы обороны, потому что на сегодня освобождены 300 квадратных километров», — сказал президент.
В то же время, Зеленский не уточнил, за какой именно период украинским воинам удалось добиться таких успехов.
Отдельно президент связал последние успехи на поле боя со сбоями в спутниковой связи, которым пользовались российские подразделения.
По его словам, украинские военные воспользовались потерей доступа россиян к терминалам Starlink. При этом Зеленский признал, что украинские подразделения также сталкивались с определенными ограничениями, однако российские проблемы были «намного серьезнее».
Ситуация на фронте — последние новости
Украинская армия на текущем этапе войны не имеет возможности проводить масштабные наступательные операции. Главная проблема заключается не столько в самом прорыве, сколько в неспособности удержать освободившиеся или занятые территории в долгосрочной перспективе, сообщил соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый.
«Рано или поздно россияне накопят свои ресурсы, свои силы», — добавил эксперт.
Погорелый считает, что сейчас приоритетом должно стать не освобождение территорий любой ценой, а эффективная оборона и максимальное истощение противника.
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что контрнаступление украинских сил в 2023 году сорвалось из-за нехватки ресурсов.
По его словам, план операции, разработанный с участием партнеров из НАТО, предусматривал концентрацию значительных сил для удара в направлении частично оккупированной Запорожской области с последующим продвижением к Азовскому морю. Такой сценарий должен перерезать сухопутный коридор, который российская армия использовала для обеспечения Крыма, и создать эффект тактической неожиданности.
Накануне аналитики DeepState сообщили, что ВСУ удалось сорвать продвижение россиян в Запорожском направлении. Тогда речь шла о Приморском и Лукьяновском Запорожской области, где пытались продвинуться российские войска.
Также отмечалось, что на Запорожском направлении атакуют четыре армии РФ. Нашим бойцам противостоят 5, 29, 35 и 36 армии. Оккупанты получили задачу прорвать украинскую оборону.